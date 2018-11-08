Жители 4 секторов столицы останутся в четверг без света

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 8 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

– ул. Четатя Албэ 2-20, 11-15, Диминеций 28, 37, 41, 51A, 51B, 51V, Л. Думитриу 12, 35/1 – 09:30 – 18:00.

Сектор Буюканны:

– ул. Г. Кодряну 1-11, 2-12, Корнулуй 23, 24-28, Друмул Таберей 2-38, 17-39, Дурлешть 11, Тоамней 1-7, В. Лупу 61-73, Вовинцень 1-9, 4-14 – 09:20 – 18:00.

Сектор Центр:

– ул. Б. Бодони 25 – 09:00 – 13:00;

– Н. Тестимицану 29/2 – 09:00 – 12:00.

Сектор Рышкановка:

– ул. Путней 67, 77/1, 78, 83, 90 – 08:40 – 16:40.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.