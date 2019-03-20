Жители 4 секторов столицы останутся без электричества в среду

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Ашхабад, 127, Мунчешть, 1, 123-161, 298-350, переулок Мунчешть, 4, 4/2 – с 09:00 до 17:00. Гренобле, 159/4, 159/5 – с 13:00 до 15:30.

Буюканы:

Букурией, 1, 1/6, 1/83, 7, 13A, 16, 20 – с 09:10 до 17:00.

Центр:

Измаил, 22 – с 09:30 до 17:00. Михай Когэлничану, 54 – с 09:30 до 17:00. Миорица, 3/1 – с 13:00 до 17:00. Миорица, 3/1, 3/12 – с 09:00 до 13:00.

Рышкановка:

Н. Димо, 11 – с 15:00 до 17:00.