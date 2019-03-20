Жители 4 секторов столицы останутся без электричества в среду

Жители 4 секторов столицы останутся без электричества в среду
О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.
Ботаника:
Ашхабад, 127, Мунчешть, 1, 123-161, 298-350, переулок Мунчешть, 4, 4/2 – с 09:00 до 17:00. 
Гренобле, 159/4, 159/5 – с 13:00 до 15:30. 
Буюканы:
Букурией, 1, 1/6, 1/83, 7, 13A, 16, 20 – с 09:10 до 17:00. 
Центр:
Измаил, 22 – с 09:30 до 17:00. 
Михай Когэлничану, 54 – с 09:30 до 17:00. 
Миорица, 3/1 – с 13:00 до 17:00. 
Миорица, 3/1, 3/12 – с 09:00 до 13:00. 
Рышкановка:
Н. Димо, 11 – с 15:00 до 17:00. 
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