Жители 4 секторов Кишинёва останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 18 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

– ул. А. Пумнул 118-126, 131, 133, 153, 181, пер. А. Пумнул 114-150, 129-145, 183, Кришана 110, 112, бул. Дачия 24, 24/1, 24/2, Марамуреш 109, бул. Траян 2, 2/1, 2/2, 4 – 13:00 – 17:00.

Сектор Буюканы:

– ул. Г. Кодряну 1-11, 2-12, Корнулуй 23, 24-28, Друмул Таберей 2-38, 17-39, Дурлешть 11, Тоамней 1-7, В. Лупу 61-73, Вовинцень 1-9, 4-14 – 09:20 – 18:00;

– ул. Трушень 9006, 9007, 9015, Кодрилор 999, Балканское шоссе 999 – 09:40 – 18:00.

Сектор Чеканы:

– ул. А. Руссо 18/1, Будешть 32A, Фэурешть 19, Флорень 1-19, 4-20, М. Драган 8, 10, 10/1, 11, 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 16, 16/2, 18/1, 18/2, 18/3, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 22/3, 28, Мерень 16A, 17, 20, пер. Мерень 1-19, 16-24, В. Вэрзару 2-20, 11, В. Бузеску 3, 9, 11, 9A, 11A – 11:00 – 17:00.

Сектор Рышкановка:

– ул. К. Стамати 12-16, И. Дончев 2-22, Моара Рошие 3, 5, З. Арборе 1-7, 2-6, пер. З. Арборе 3/1, 4, 7, 7A – 09:15 – 18:00;

– ул. Д. Рышкану 7 – 09:00 – 13:00;

– ул. Т. Владимиреску 3 – 13:00 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.