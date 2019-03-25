Жители 4 секторов Кишинева останутся сегодня без электричества

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О проведении плановых работ, которые повлекут за собой отключения, сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся кишиневцы, проживающие по следующим адресам.

Ботаника:

Куза-Водэ, 13/3 – с 10.00 до 12.30.

Куза-Водэ, 13/8 – с 13.00 до 17.00.

Центр:

Белшугулуй, 1-5, 10-14, Бужорилор, 4-40, 7, Чирешилор, 92, 27/2, переулок Антон Крихан, 6, Антон Крихан, 11-33, 12-44, Дымбулуй, 1-6, 2-7, Друмул Виилор, 1, 2/4, Гиочеилор, 999, Лакулуй, 62, 69, 72, Н. Пирогов, 2-26, 3-25, Нукарилор, 21-33, 38-50, Тимиш, 1-53, 4-56, 999 – с 12:30 до 17:00.

Измаил, 38 – с 09.30 до 17.00.

Измаил, 52 – с 09.30 до 17.00.

Тимиш, 2, Гр. Александреску, 9999, А. Матеевич – с 09.00 до 12.30.

Чеканы:

Профессор Ион Думенюк, 14, 16, Мирча чел Батрын, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 38/1, 38/2, Николае Милеску Спэтару, 21/5 – с 09:10 до 15:00.

Хайдукул Бужор, 59A, 65 – с 09:10 до 17:00.

М. Садовяну, 1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 18, 18/1, 20/1, Петру Заднипру, 2 – с 09:10 до 15:00.

М. Садовяну, 5-9, 15-55, 22-24, 9999 – с 09:40 до 17:40.

Рышкановка:

Браништий, 5, 11 – с 09.00 до 13.00.

Браништий, 13 – с 13:00 до 17:00.

Подгоренилор, 17 – с 10.00 до 13.00.