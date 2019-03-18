Жители 4 секторов Кишинева останутся сегодня без электричества

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Буюканы:

Алба-Юлия, 23, 23/1, 23/2 – с 09:00 до 17:00.

Центр:

Михай Когэлничану, 49, М. Эминеску, 16 – с 09:30 до 17:00.

Чеканы:

М. Садовяну, 4/1 – с 09:00 до 13:00;

М. Садовяну, 4/9 – с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

Албишоара, 82/8 – с 10:00 до 12:00.

Флорилор, 12/1, 12/2, 12/3, 9999, Мирон Костин, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 5, 19/6 – с 11:00 до 17:05;

Т. Стришка, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7 – с 09:00 до 17:00.