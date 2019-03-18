Жители 4 секторов Кишинева останутся сегодня без электричества

Жители 4 секторов Кишинева останутся сегодня без электричества
О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.
Буюканы: 
Алба-Юлия, 23, 23/1, 23/2 – с 09:00 до 17:00.
Центр: 
Михай Когэлничану, 49, М. Эминеску, 16 – с 09:30 до 17:00.
Чеканы:
М. Садовяну, 4/1 – с 09:00 до 13:00;
М. Садовяну, 4/9 – с 13:00 до 17:00.
Рышкановка: 
Албишоара, 82/8 – с 10:00 до 12:00.
Флорилор, 12/1, 12/2, 12/3, 9999, Мирон Костин, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 5, 19/6 – с 11:00 до 17:05;
Т. Стришка, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7 – с 09:00 до 17:00.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md