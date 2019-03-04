Жители 4 секторов Кишинева останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Кэушень, 28, 32, 32/1,2,3, Чоричешть, 1-17, 2-14, 28, Даниил Чугуряну, 1-11, 2-16, Ханул Морий, 38B, 42/1, Н. Титулеску, 29-47, Пандурилор, 29-45, 40, Пантелеймон Ерхан, 13-15, 16-28, Плаюлуй, 41-57, 52-68 – частично с 11:00 до 17:00.

Буюканы:

Букурией, 1/6, 12A, 14, Каля Ешилор, 2/5, Колумна, 170 – частично с 09:10 до 17:00.

Центр:

Александр Пушкин, 5, 14, А. Щусева, 65, Колина Пушкин, 17, Михай Когэлничану, 39, 58-68, 65, 9999, Митр. Бэнулеску-Бодони, 4, 5, 6, 7, 9, Н. Йорга, 13 – частично с 07:30 до 11:00.

Рышкановка:

Московский проспект, 12 – с 09:00 до 13:00.

Московский проспект, 16, 16A – частично с 13:00 до 17:00.

Дойна, 150/1 – частично с 09:30 до 17:00.