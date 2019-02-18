Жители 4 секторов Кишинева останутся сегодня без электричества

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.
Ботаника:
Четиний, 1-5, Косашилор, 7, Декабристов, 2V, Мунчешть, 167-261, 352-402, Подул де Флорь, 2-12, Валя Быкулуй, 30 – частично с 09:30 – 17:00.
Н. Зелински, 6/3, Сармизеджетуса, 10, 13, 15 – частично с 09:00 до 17:00.
Буюканы:
Алба-Юлия, 122/2, 5, 7, А. Маринеску, 1-9, 2-10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12-36, Деалул Морилор, 10, Флорешть, 1-35, 2-40, Инешть, 6, 6A, Ион Лука Караджале, 29-33, 30-34, Ион Пеливан, 28, 28/1, 30, 30/2, Перилор, 1, 2B, 4, 10, Спикулуй, 104, 106, 108 – частично с 09:10 – 17:00.
Центр:
Трифан Балта, 1-15, Чокырлией, 2-4, 13-33, Друмул Виилор, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 38D, Пьетрарилор, 12, 12/1, 12/3, 12/5, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 – с 09:00 до 16:00.
Рышкановка:
Албишоара, 18/4, 76/7, 8, 9, 80/4, 80/5A, 82/1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 84/6, М. Витязул, 9999, Т. Стришка, 12/1 – частично с 13:00 до 17:30.
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