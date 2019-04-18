Жители 4 секторов Кишинева останутся без электричества в четверг

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ временно обесточенными окажутся кишиневцы, проживающие по следующим адресам.

Буюканы:

Ион Крянгэ, 2, 4/2, Каля Ешилор, 1, 1A, B, V, 3/1 – с 09:00 до 17:00.

Центр:

Хынчештское шоссе, 64 – с 09:30 до 17:30.

А. Щусева, 1, 2, 3, Букурешть, 1-9, 2-10, Кочиерь, 2-14, 3-11, Фьерарилор, 1-17, 2-20, переулок Фьерарилор, 1-5, 2-8, Л. Толстой, 7-23, 14, 20-30, 24/1, Негурень, 1-15, 2-12, Сэрэтень, 1-7, 2-8, Суручень, 1 – с 09:00 до 17:00.

А. Щусева, 69, 71 – с 09:30 до 17:30.

Чеканы:

Игорь Виеру, 15/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, Николае Милеску-Спэтару, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7 – с 11:00 до 17:00.

Рышкановка:

Студенческая, 1/8, 14, 21 – с 09:15 до 17:00.