Тираспольчан ожидают отключения газа

Тираспольчан ожидают отключения газа

В четверг, 22 августа, в Тирасполе природный газ будет отключен с 8.00 до 17.00 по нескольким адресам. 

В частности, как пишет novostipmr.com, без газа останутся жители следующих домов:

  • ул. Одесская, 86/1;
  • ул. Юности, 13/3, 47, 49, 51, 53, 55, 62, 64, 66, 74;
  • ул. Краснодонская, 64/1;
  • ул. Милева, 7, 9.

Отключение связано с проведением работ по подключению к сетям газоснабжения многоэтажного жилого комплекса по улице Комсомольской.На период проведения работ абонентам запрещается пользоваться газовыми приборами (необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами).

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md