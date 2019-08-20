Тираспольчан ожидают отключения газа

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В четверг, 22 августа, в Тирасполе природный газ будет отключен с 8.00 до 17.00 по нескольким адресам.

В частности, как пишет novostipmr.com, без газа останутся жители следующих домов:

ул. Одесская, 86/1;

ул. Юности, 13/3, 47, 49, 51, 53, 55, 62, 64, 66, 74;

ул. Краснодонская, 64/1;

ул. Милева, 7, 9.

Отключение связано с проведением работ по подключению к сетям газоснабжения многоэтажного жилого комплекса по улице Комсомольской.На период проведения работ абонентам запрещается пользоваться газовыми приборами (необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами).