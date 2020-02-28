Жителей столицы обяжут отсортировывать крупногабаритные отходы

Жителей столицы обяжут отсортировывать крупногабаритные отходы

Кишинёвцев обяжут выбрасывать крупногабаритные отходы в контейнеры с соответствующей маркировкой, которые будут размещены в специально оборудованных местах. Речь идёт о мебели или её частях, предметах домашнего обихода, электрическом и электронном оборудовании.

Такие указания содержатся в проекте Положения о санитарии и обеспечении чистоты в Кишинёве. Согласно проекту, пишет ipn.md, контейнеры для сбора будут размещать рядом с многоквартирными домами таким образом, чтобы не создавать неудобств жильцам, и чтобы санитарные службы имели к ним доступ. Периодически оператор службы по обращению с отходами будет вывозить собранное в пункты сортировки и переработки. Крупногабаритные отходы будут вывозить и непосредственно от населения, на основании запроса, поданного оператору.

Как сообщает ГУЖКХБ, целью проекта является установка правил на уровне города для обеспечения чистоты общественных мест.

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