Жителей села Костешты держит в страхе группа… детей: люди жалуются, что на них нет управы (ВИДЕО)

Жителей села Костешты держит в страхе группа… детей: люди жалуются, что на них нет управы (ВИДЕО)

В селе Костешты Яловенского района возникла большая проблема. Жители населённого пункта жалуются, что юные воры больше ничего и никого не боятся – они беспрепятственно заходят в чужие дома в любое время и берут всё самое дорогостоящее.

В последнее время кражи участились, а примэрия села была вынуждена запросить вмешательства центральных властей. По мнению жителей населённого пункта, за детьми стоит кто-то, кто их координирует.

По рассказам одной местной жительницы, когда воры проникли в её дом, она работала в поле. Женщина пошла в прокуратуру, но там ей ничем не помогли, пишет jurnaltv.md.

По данным полиции, в селе Костешты проживают приблизительно 10 детей, которые неоднократно нарушали закон. Чиновники из примэрии сообщили, что в их селе ежедневно регистрируется около 3-х краж.

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