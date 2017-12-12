Жителей ряда улиц столицы и двух пригородов отключат от воды

О предстоящих отключениях потребителей предупреждает поставщик.

Так, в связи с заменой кранов и счетчиков АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды в среду, 13 декабря, с 09.00 до 17.00 по следующим адресам: Н. Бэлческу, Салкуца, 15, 17, включая дома с дробью, В. Коробан, Сучава, Виртуций, Ал. Ксенопол, Албишоара, 82/2, Моара Рошие, 30/1.

По этой же причине и в этот же промежуток времени без воды в кране останутся жители улицы Тинеретулуй коммуны Ставчены.

Отключат от водоснабжения в связи с проведением плановых работ и целый ряд жителей пригорода Вадул-луй-Водэ. С 08.00 до 19.00 отключения пройдут по улицам: Штефан чел Маре, М. Эминеску, Сф. Думитру, 31 августа, Пэдурий, Балнеарэ, Узинелор, Четатя Албэ, В. Александри, Нистрянэ, В. Микле, Моисеенко, Примэверий, Исмаил, 27 апреля, Î.P. Dnestr и с. Бэлэбэнешть.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.