Жителей Приднестровья предупредили о сильных дождях и грозах

Днём и вечером 6 июня на территории Приднестровья ожидаются грозы и ливневые дожди. Также возможен град и шквалистый ветер до 16 м/с, пишет mvdpmr.org.
При сильном ветре спасатели рекомендуют населению:
- закрыть окна, двери, чердачные помещения;
- лицам, находящимся на улице, не стоять под деревьями и линиями электропередач, укрыться в любом здании;
- парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;
- обращать внимание на провода ЛЭП, контактных сетей электротранспорта;
- закрепить слабо укреплённые конструкции во дворах.
При грозе необходимо:
- во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам, антенне, не стоять рядом с окном; выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы;
- находясь на открытой местности, укрыться на участке с низкорослым кустарником, не прятаться вблизи высоких деревьев;
- не находиться в водоёме или на берегу. Если вы плывёте или находитесь в лодке, необходимо как можно скорее выбраться на берег;
- не стоять рядом с металлической оградой, линиями высокого напряжения, стальными трубами и рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
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