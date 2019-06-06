Жителей Приднестровья предупредили о сильных дождях и грозах

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Днём и вечером 6 июня на территории Приднестровья ожидаются грозы и ливневые дожди. Также возможен град и шквалистый ветер до 16 м/с, пишет mvdpmr.org.

При сильном ветре спасатели рекомендуют населению:

закрыть окна, двери, чердачные помещения;

лицам, находящимся на улице, не стоять под деревьями и линиями электропередач, укрыться в любом здании;

парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;

обращать внимание на провода ЛЭП, контактных сетей электротранспорта;

закрепить слабо укреплённые конструкции во дворах.

При грозе необходимо:

во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам, антенне, не стоять рядом с окном; выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы;

находясь на открытой местности, укрыться на участке с низкорослым кустарником, не прятаться вблизи высоких деревьев;

не находиться в водоёме или на берегу. Если вы плывёте или находитесь в лодке, необходимо как можно скорее выбраться на берег;

не стоять рядом с металлической оградой, линиями высокого напряжения, стальными трубами и рельсами, а также вблизи других проводников электричества.