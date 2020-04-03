Жителей Приднестровья предупредили о наказании за посещение мест массового отдыха

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В период действия режима чрезвычайного положения в Приднестровье запрещено выходить или выезжать на пикники в лесополосу, на берег реки, посещать парки, скверы и другие места массового отдыха.

Это вынужденная мера, призванная не допустить распространения вируса COVID-19, который смертельно опасен для каждого из нас, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Нарушителей порядка, установленного на время действия ЧП, милиция будет привлекать к ответственности. Им грозит штраф до 736 рублей или арест на срок до 30 суток.

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