Жителей Молдовы в выходные дни порадует хорошая погода

Жителей Молдовы в выходные дни порадует хорошая погода

Синоптики обещают, что в выходные дни жители Молдовы будут наслаждаться красивой и тёплой погодой, за исключением завтрашнего дня, 16 марта, когда ожидается облачная погода и кратковременные дожди.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, в субботу, 16 марта, ещё будет прохладно, температура поднимется до 14 градусов, а на всей территории страны, вероятнее всего, пройдут кратковременные дожди. А в воскресенье, 17 марта, погода будет солнечной. Эта тенденция сохранится в первой половине следующей недели, а в четверг, 21 марта, в стране снова похолодает.

По прогнозам синоптиков, 17-19 марта воздух прогреется до 23 градусов тепла днем и до 9 градусов выше нуля ночью. Погода будет солнечная, местами кратковременные дожди, пишет moldpres.md.

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