Жителей Молдовы просят не приносить искусственные украшения на кладбища

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Людям рекомендуется отказаться от практики приобретения композиций из искусственных цветов и приносить их на кладбища в День поминовения усопших. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды напоминает, что пластиковые цветы и украшения загрязняют почву, воздух и окружающую среду, а в процессе горения они выделяют канцерогенные вещества.

В пресс-релизе ведомства, в частности, говорится о том, что ежегодно пластиковые украшения генерируют большие объемы отходов и требуют дополнительных затрат на их эвакуацию, а в грунтовые воды попадают красители, содержащие тяжелые металлы. Период разложения нефтехимической продукции может достигать 300 лет. В качестве альтернативы предлагается посадка многолетних декоративных цветов, пишет ipn.md.

Согласно Минсельхозу, несоблюдение установленного порядка сбора, хранения, транспортировки, сжигания, нейтрализации и вывоза промышленных, строительных, муниципальных и других отходов влечет наложение санкций. Физическому лицу может быть наложен штраф в размере до 2000 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок до 60 часов. Юридическим лицам грозит штраф в размере до 15 000 леев.

Стоит отметить, что ежегодно с территории кладбища “Дойна” в Кишиневе собирается 700 тонн отходов. 80% из них – это искусственные цветы и украшения.