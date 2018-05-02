Жителей Молдовы призвали соблюдать правила профилактики острых кишечных инфекций

Количество случаев заболеваний желудка в связи с инфекциями традиционно увеличивается в летние месяцы.

По данным Агентства общественного здоровья, ситуация в отношении заражения желудочно-кишечными заболеваниями в нашей стране считается неблагоприятной. Ежегодно регистрируются около 20 тысяч случаев заболевания, в том числе 10-20 смертей детей в возрасте до пяти лет. Чаще всего острыми желудочно-кишечными заболеваниями страдают городские жители, пишет moldpres.md.

Кроме того, эпидемиологи сообщают, что в стране по-прежнему сохраняется высокий риск возникновения случаев импорта холеры за счет интенсивной миграции, в том числе в регионах, где ситуация с этим заболеванием неблагоприятна. В то же время, врачи предупреждают, что количество острых желудочно-кишечных инфекций значительно увеличилось в последние годы. В группу острых желудочно-кишечных расстройств входят: холера, бактериальная дизентерия, ротавирусная инфекция, сальмонеллез, брюшной тиф, иерсиниоз, пишет источник.

Клинические признаки этой группы инфекций могут быть различными, однако все из них вызывают высокую температуру до 40°С, боли в животе, тошноту, рвоту, общую слабость и головные боли. У детей, особенно у малышей до года, клинические признаки развиваются быстрее, чем у взрослых, и их состояние может ухудшиться в течение короткого времени.

В случае возникновения клинических признаков заболевания не допускается самолечение, особенно, у детей. В таких ситуациях настоятельно рекомендуется обратиться за квалифицированной медицинской помощью.