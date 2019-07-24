Жителей Каля Ешилор предупреждают об отключениях воды

Жителей Каля Ешилор предупреждают об отключениях воды

Потребители, проживающие по улице Каля Ешилор, 61-71, в том числе с дробями, останутся в четверг, 25 июля, без водопроводной воды. По данным AО „Apă-Canal Chișinău”, подача воды будет прекращена с 09.00 до 17.00.

Как передаёт ipn.md, перебои связаны с запланированными работами по подключению нового участка водопровода. По окончании работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено.

Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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