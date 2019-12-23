Жителей и гостей столицы приглашают на уличные новогодние спектакли

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Столичная примария приглашает жителей и гостей столицы с 25 по 31 декабря на Площадь Великого Национального Собрания (ПВНС), где пройдут уличные шоу, посвящённые зимним праздникам.

Культурно-художественная программа организована Управлением культуры Кишинёвского муниципального совета. Так, ежедневно с 12:00 возле главной ели будут проходить спектакли с участием актёров театра кукол “Гугуцэ”.

Также с 14:00 до 15:00 посетители смогут насладиться выступлением местных артистов, а также фотографироваться с любимыми исполнителями.

31 декабря в 19:00 на ПВНС состоится праздничный спектакль “Feerie de Revelion”. Сюрпризом вечера станет выступление приглашённого гостя – Александра Рыбака.

7 января с 19:00 до 23:00 в сквере Кафедрального собора пройдёт традиционное Рождественское шоу.