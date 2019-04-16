Жителей Гагаузии перед Пасхой призвали соблюдать правила пожарной безопасности

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Правила пожарной безопасности очень важно соблюдать во время богослужения в церквях, а также на кладбищах. В связи с этим Управление по чрезвычайным ситуациям Гагаузии напоминает жителям автономии основные правила безопасного поведения.

В ходе церковных богослужений свечи следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов и одежды, пишет gagauzinfo.md. Нужно быть осторожными при зажигании свечей с подсвечников: держать кусок картона под свечой, закатывать рукава одежды. Важно убирать волосы под платок и следить за детьми, а также соблюдать расстояние до других прихожан.

Во время посещения кладбища не следует выбрасывать спички и окурки, разводить костры, а также оставлять бутылки или осколки стекла на освещённом солнцем пространстве. Эти меры помогут избежать возгорания сухой травы.

В случае обнаружения пожара следует принять меры по его тушению. При невозможности потушить пожар своими силами, нужно отойти в безопасное место и позвонить в службу “112”.