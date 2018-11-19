Жителей двух сел в составе Кишинева несколько дней подряд будут отключать от воды

Жителей двух сел в составе Кишинева несколько дней подряд будут отключать от воды

В связи с проведением работ по реабилитации сетей водоснабжения в коммуне Тогатин будет осуществлено временное отключение воды.

Как сообщает пресс-служба компании-поставщика, отключения будут происходить с 09.00 до 17.00 с 20 по 23 ноября включительно в сёлах Тогатин и Келтуитор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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