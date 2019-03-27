Жителей четырёх секторов столицы в среду ожидают отключения света

0

Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 27 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей 32A, 32, 32B – с 10:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, Шт. Няга 16-38, 17-37 – с 10:00 до 17:00.

ул. И. Раду 23-29, И. Крянгэ 43A, 45/3, Чайковского 1-29, 6-30, Белинского 1-25, 10-32 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Друмул Виилор 23, 26, 29, 37, 39, 41, 43, Лэпушней 20, Морошану 13/2, Нукарилор 1A, 2, 3, 3A, 4, Онешть 29-37, 32-40 – с 09:00 до 17:00.

ул. Когэлничану 49, Еминеску 16 – с 09:30 до 17:00.

ул. Валя Рэдюлуй 9, Сф. Винерь 50 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Будэй 2A, 2V – с 09:40 до 17:40.

ул. И. Виеру 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, Н. М.-Спэтару 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7 – с 11:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.