Жителей Чекан завтра ждут временные отключения воды

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Поставщик услуги сообщает, что завтра, 28 марта, ожидаются отключения на некоторых улицах в секторе Чеканы.



В частности, в связи с проведением плановых работ, АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды с 09.00 до 19.00 по следующим улицам:

П. Заднипру 2,2/1, 2/2, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6;

А. Руссо 55 (включительно дроби);

М. Садовяну 12, 14, 16 (включительно дроби).

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.