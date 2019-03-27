Жителей Чекан завтра ждут временные отключения воды

Жителей Чекан завтра ждут временные отключения воды

Поставщик услуги сообщает, что завтра, 28 марта, ожидаются отключения на некоторых улицах в секторе Чеканы.

В частности, в связи с проведением плановых работ, АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды с 09.00 до 19.00 по следующим улицам:

  • П. Заднипру 2,2/1, 2/2, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6;
  • А. Руссо 55 (включительно дроби);
  • М. Садовяну 12, 14, 16 (включительно дроби).

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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