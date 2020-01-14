Жителей Центра и Рышкановки ожидают отключения света

Поставщик сообщает, что во вторник, 14 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.
Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Сектор Центр:
ул. Г. Асаки 65, 67A, В. Короленко 2/2 – с 08:45 до 16:00.
Сектор Рышкановка:
ул. М. Басараб 9/1 – с 13:00 до 17:00.
ул. М. Басараб 5/1 – с 10:00 до 13:00.
ул. Албишоара 78/2, Флорилор 4/1, 4/2, 4/3, 4/3A, 4/3B, 6, 6/2, 8/3, Московский пр-т 3/4 – с 11:30 до 17:00.
Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.
За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.