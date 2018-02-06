Жителей Буюкан и Чекан временно оставят без электричества

О плановых отключениях в молдавской столице сообщает поставщик.

В частности, сегодня, 6 февраля, обесточенными окажутся жильцы столичного сектора Буюканы, проживающие в домах, расположенных по адресам: Ион Крянгэ, 1, 1/3, 3, а также бульвар Штефан чел Маре, 171/1. Здесь отключения продлятся с 14.00 до 17.00.

Временно обесточенными окажутся и некоторые жители Чекан. Так, на Мирча чел Батрын, 23 электричества не будет с 09.00 до 13.00, а на Мирча чел Батрын, 9, 11, 11/1 – с 13:00 до 17:00.