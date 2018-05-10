Жителей Буюкан, Центра, Чекан и Рышкановки временно отключат от электричества

По причине проведения плановых работ некоторые кишиневцы останутся завтра обесточенными.

Это затронет жителей домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы

В. Коробан, 1-37, 2-32, Н. Бэлческу, 1-23, 2-32, Сучевица, 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций, 1-13, 2-6 – с 08:00 до 16:00.

Центр

Балтаджь, 1-39, 2-30, Буджакулуй, 1-19, 2-10, Фокшань, 42, Хайдучилор, 6, 13, 19, 27, Хынчештское шоссе, 71, 73, 86, 94, 9999, Сихаструлуй, 5, 7, 999, А. Влайку – с 13:00 до 18:00.

Колумна, 135-161, 140-154, Митрополит Дософтей, 128-134, Митрополит Петру Мовилэ, 39, 41, 9001, Сфатул Цэрий, 61, 61A, 61/1A, 61/7A – с 11:00 до 17:00.

Чеканы

Кэрэмидарилор, 23-79, 40-94, Л. Ребряну, 22-38, 31, 49-125, Мовиленин, 1-51, 2-32, Св. Параскева, 9-27, 22, Узинелор, 69-135, 84, 162 – с 09:20 до 17:00.

Рышкановка

Архангел Михаил, 30, 36/3, 36A, 55/1, Моара Рошие, 5, П. Рареш, 39/1 – с 13:00 до 17:00.

К. Стамати, 12-16, И. Дончев, 22, И. Заикин, 12, 14, Моара Рошие, 3, 5, З. Арборе, 1-7, 2-6, 3A, 4A, 7A, 7B, переулок З. Арборе, 3/1, 4, 7, 7A – с 09:00 до 13:00.