Жителей Бричанского района, пострадавших от непогоды, призывают обращаться за помощью

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Жителям Бричанского района, пострадавшим от сильного ветра и проливных дождей, прошедших 2 июля, рекомендуется сообщать местным властям о понесенных убытках и подавать заявки на получение помощи. Секретарь районного Совета Бричан Иван Тодерико заявил, что заявки можно подавать в примэрии населенных пунктов, а также в Районный совет.

По словам Ивана Тодерико, в селе Котюжень ветер повалил несколько деревьев. Местами они упали на электрические или коммуникационные провода. Также частично пострадали крыши около 150 объектов недвижимости – жилых домов, частных пристроек и складов, пишет ipn.md.

В селе Ларга частично разрушена крыша гимназии и школьный забор, на который упало дерево. Была частично разрушена крыша дома культуры. В селе Медвежа ветер вырвал 300 кв. метров листового металла с крыши здания примэрии. Град повредил поля и сады. В селе Табань ветер сорвал крыши с двух домов. В селе Коликэуць частично разрушены крыши гимназии и дома культуры.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям на местах продолжают устанавливать сумму ущерба.