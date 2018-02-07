Жителей Ботаники, Буюкан и Рышкановки оставят сегодня без электричества

О предстоящих сегодня, 7 февраля, отключениях предупреждает поставщик.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника

Куза-Водэ, 39/4, Индепенденцей, 30, 32, 32/2, 32A,B, 34, 34/1, 34A, 36, 38/1, 38/2, 38A,B, 40, Валя Кручий, 5 – с 14:00 до 18:00.

Буюканы

Сфатул Цэрий, 32, 34, 67, Александру чел Бун, 113, 117, 126, 144, 146, 148, Колумна, 146, С. Лазо 21, 25, 27, 50 – с 09:30 до 12:00.

Рышкановка

А. Пушкин, 45, 47, 47/1, 47/5, 53, Фанталулуй, 8, Гр. Виеру, 12, 12A, 14, 16, 16A, 18, 20, Пьяца Веке, 4, 8, Романа, 19, 19/1, 19/2 – с 12:00 до 17:00.

К. Стамати, 12, 14, 16, И. Дончев, 22, Моара Рошие, 3, З. Арборе, 1-7, 2-6, переулок З. Арборе, 3, 4, 7, 7A – с 13:00 до 17:00.

В. Бадиу, 10/3 – с 15:00 до 17:00.