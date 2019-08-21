Жителей Ботаники, Буюкан и Чекан ожидают перебои с электричеством

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 21 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста 2-36, 9999, Четатя Албэ 143, 168, 170, Данте 6-36, 7-27, Данубиус 37, И. Василенко 1, Мунчешть 356, 358, 336/1, пер. 2 Мунчешть 4, 8, 10, 12, Сармизегетуса 72, 72/1, 74, 74/1, 76, 80, 82, 82/1, 109, пер. Стежэрень 4 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Буюканы:

ул. В. Коробан 1-39, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучава 151, 152, 154/1, 154/2, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, 20, Виртуций 1-13, 2-6 – с 08:30 до 17:00.

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Калараш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 19:00.

ул. Коробчану 10, С. Лазо 36, Сф. Цэрий 37, 39, Шт. чел Маре 105 – с 09:10 до 17:00.

ул. Пьяца Унирий 1, 1 подъезд – с 09:30 до 17:00.

ул. Парис 53/2 – с 09:00 до 14:00.

ул. О. Гибу 9 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Садовяну 21-25, 22-24, 9999 – с 09:25 до 17:00.

ул. Узинелор 47 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.