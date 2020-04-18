Житель Вулканешт украл из киоска 30 тысяч леев: полицейские поймали вора “по горячим следам” (ФОТО)

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В пятницу, 17 апреля, полицейские города Вулканешты задержали местного жителя, подозреваемого в краже.

Правоохранители поймали подозреваемого по “горячим следам” после того, как он украл из киоска 30 000 леев. Молодой человек признал свою вину. Полицейские выяснили, что вор воспользовался моментом, когда киоскёрша отлучилась, и проник в ларёк, откуда украл деньги. В результате расследования украденные денежные средства были найдены, вор спрятал их в потайное место.

Органы правопорядка установили, что мужчина также подозревается в попытке взлома платёжного терминала. По данным ИП Вулканешт, злоумышленник пытался подобрать ключ к терминалу и украсть деньги.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

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