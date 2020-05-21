Житель Унген скончался в результате пожара в собственном доме

Житель Унген скончался в результате пожара в собственном доме

55-летний мужчина скончался в результате пожара. Инцидент произошел в селе Меделень Унгенского района. 

Согласно предварительной информации, огонь уничтожил кровать в спальне, где впоследствии нашли обгоревшее тело хозяина. Предположительно, пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Все обстоятельства случившегося выясняются.

ГИЧС напоминает гражданам о рисках курения в жилищах, а также о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности. С начала 2020 года в пожарах скончались 60 человек.

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