Житель Унген пошёл на суицид из-за одиночества и проблем со здоровьем (ВИДЕО)

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Болезнь и одиночество заставили жителя Унген принять решение о самоубийстве. Инцидент произошёл несколько дней назад. Труп мужчины, который повесился во дворе дома, обнаружила соседка погибшего.

Женщина пришла проведать соседа и увидела бездыханное тело, висящее на верёвке. Соседка тут же вызвала полицию, пишет canal3.md.

При осмотре тела врачи не обнаружили каких-либо признаков насильственной смерти. По словам пресс-секретаря Унгенской инспекции полиции Кристины Викол, 60-летний мужчина совершил самоубийство из-за одиночества. Его жена работала за границей. У супругов остались 6 детей.

По словам родственников, в последнее время мужчина находился в депрессивном состоянии из-за проблем со здоровьем. Обстоятельства инцидента выясняются.