Житель Унген погиб при пожаре в своей квартире (ФОТО)

Житель Унген погиб при пожаре в своей квартире (ФОТО)

22 марта сотрудники ГИЧС участвовали в ликвидации пожара в городе Корнешты Унгенского района. На место происшествия прибыли две пожарные машины.

На месте спасатели установили, что в одной из комнат в квартире по улице Ероилор произошло возгорание. Пожарные обнаружили в квартире тело 48-летнего мужчины. Скорее всего, мужчина отравился продуктами горения.

Сотрудники ГИЧС смогли оперативно устранить возгорание, не дав огню распространиться на другие помещения. Все обстоятельства и причина пожара выясняются.

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