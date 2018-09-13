Житель Украины предъявил поддельные права на молдавской границе

Пограничники обнаружили на КПП Кагул гражданина Украины, который незаконно находился за рулем и представил для проверки права с явными признаками подделки. Инцидент произошел вчера, 12 сентября, в направлении на въезд в Республику Молдова.

В частности, как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, к линии проверки приблизился автомобиль марки DAEWOO Kalos с украинскими регистрационными номерами. Водителем оказался 49-летний гражданин соседней страны. При проверке его документов пограничники обнаружили, что многие отличительные элементы водительских прав не совпадают с оригиналом. Во время дискуссии водитель странно себя вел и путался в заявлениях.

Пограничники тщательно проверили выданный в 2014 году документ и убедились в своих подозрениях – права оказались поддельными. По словам водителя, он получил их законно в одном из регионов Одесской области.

Документ изъяли и направили на экспертизу. Обстоятельства случившегося выясняются. В то же время мужчине разрешили пересечь границу, но за руль машины села его супруга.