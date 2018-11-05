Житель Украины попытался незаконно пересечь границу Молдовы

52-летний украинец попытался попасть в Молдову в обход пограничного пункта. Мужчина был задержан вчера, всего в 200 метрах от молдавско-украинской границы.

Задержанный проживал в селе Дмитровка Болградского района. Он сказал пограничникам, что собирался навестить друзей в селе Валя Пержей. Однако сделать он это решил без соответствующих документов, что было расценено как незаконное пересечение границы. В ходе проверки мужчина предъявил лицензию на оружие, выданную компетентными органами Украины, что подтвердило подозрение пограничников по поводу того, что целью мужчины была охота в приграничной зоне.

Гражданин Украины на 72 часа был помещен в следственный изолятор Инспектората полиции Тараклии. По факту незаконного пересечения государственной границы было возбуждено уголовное дело.

Пограничная полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента.