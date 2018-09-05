Житель Тирасполя выпал с балкона своей квартиры

Житель Тирасполя выпал с балкона своей квартиры

Инцидент произошёл на улице Правды ночью 4 сентября.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, с балкона своей квартиры, расположенной на пятом этаже, упал 28-летний тираспольчанин. Мужчина «приземлился» на бетонный козырёк подъезда. Скорая помощь, вызванная очевидцами, привезла пострадавшего в ГУ «РКБ». В числе травм, полученных мужчиной в результате падения, – переломы 2 и 3 позвонков.

По данному факту проводится разбирательство, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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