Житель Тирасполя во время земляных работ нашёл танковый снаряд

Житель Тирасполя во время земляных работ нашёл танковый снаряд

Подозрительный металлический предмет, похожий на боеприпас, обнаружил сотрудник сельскохозяйственной фирмы при проведении земляных работ.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, находка лежала в поле, расположенном на окраине города, недалеко от заправочной станции «Ковчег». Обнаружив снаряд, 34-летний мужчина вызвал милицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа УВД города Тирасполь и сапёры МО. Специалисты определили, что найденный предмет является бронебойным танковым снарядом. Боеприпас был изъят и передан специалистам-взрывотехникам для исследования и дальнейшего уничтожения.

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