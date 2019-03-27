Житель Тирасполя во время земляных работ нашёл танковый снаряд

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Подозрительный металлический предмет, похожий на боеприпас, обнаружил сотрудник сельскохозяйственной фирмы при проведении земляных работ.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, находка лежала в поле, расположенном на окраине города, недалеко от заправочной станции «Ковчег». Обнаружив снаряд, 34-летний мужчина вызвал милицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа УВД города Тирасполь и сапёры МО. Специалисты определили, что найденный предмет является бронебойным танковым снарядом. Боеприпас был изъят и передан специалистам-взрывотехникам для исследования и дальнейшего уничтожения.