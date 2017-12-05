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Житель Тирасполя припарковал машину во дворе, а утром обнаружил ее в Днестре

Житель Тирасполя припарковал машину во дворе, а утром обнаружил ее в Днестре

Курьезный угон машины произошел в Приднестровье. 

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, 56-летний житель Тирасполя не смог найти утром припаркованный во дворе автомобиль. Он обратился в полицию. Спустя несколько часов, в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники милиции обнаружили угнанный Mercedes в Днестре. Микроавтобус затонул в районе села Суклея, между пляжем и насосной станцией. В это же время поступило сообщение от рыбака, заметившего над водой крышу авто.

— Утопленную иномарку извлекали при помощи спецтехники и водолазов. Данная процедура заняла почти весь световой день. Значительно затруднял работу проливной дождь, из-за которого были сильно размыты подъездные пути к берегу. Тем не менее, специалисты вытащили из воды транспортное средство, после чего оно было обследовано экспертами-криминалистами, — пишет источник.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения подозреваемых в угоне.

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