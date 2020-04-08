Житель Тирасполя погиб в результате пожара

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Инцидент произошел этим утром в одной из многоэтажек города.

На место происшествия прибыли два пожарных расчёта. Когда через открытую входную дверь огнеборцы зашли в жильё, в комнате горели пол и диван. У балкона специалисты обнаружили мужчину с обширными ожогами на теле и принялись его реанимировать. На помощь прибыли врачи. Но спасти человека не удалось: травмы оказались несовместимыми с жизнью, пишет mvdpmr.org.

Все обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что хозяин жилья курил в помещении, пренебрегая правилами безопасности. Ранее по этой же причине в его квартире уже случался пожар.

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