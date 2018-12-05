Житель Тирасполя до смерти забил сожительницу молотком и шваброй

Житель Тирасполя до смерти забил сожительницу молотком и шваброй

47-летний тираспольчанин подозревается в убийстве 43-летней сожительницы. Злоумышленник уже сознался в содеянном.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, между гражданскими супругами, проживавшими по переулку Чкалова, вспыхнула ссора. Вернувшись домой изрядно подвыпившим, мужчина увидел, что женщина тоже «под хмельком». В порыве гнева стал наносить ей удары сначала молотком, а затем шваброй. Увидев, что избитая не подаёт признаков жизни, побежал за помощью к соседям. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники милиции задержали подозреваемого. Как выяснилось, пара скандалила часто. Возбуждено уголовное дело.

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