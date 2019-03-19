Житель Теленешт регулярно насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы

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Несовершеннолетнюю девочку из населённого пункта Теленештского района насиловал 42-летний отчим.

13-летняя девочка рассказала матери о кошмаре, который ей пришлось пережить, а женщина обратилась в полицию. Несовершеннолетняя сообщила, что в период с декабря 2018 года по март 2019 года отчим насиловал её в сарае их домовладения, пишет deschide.md. По словам главы Прокуратуры Теленешт Василия Чеботару, после того, как мама девочки обратилась в полицию, по данному факту было возбуждено уголовное дело, а вчера предполагаемый преступник был задержан на 72 часа.

– Девочку отправят в Центр временного размещения, где ей будет оказана специальная психологическая помощь, чтобы иметь возможность говорить с ней об этом инциденте. На данный момент мы расследуем все обстоятельства дела. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит 20 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение, – отметил Чеботару.

Стоит отметить, что ранее подозреваемый был осужден за кражу, а после того, как отсидел срок, он начал сожительствовать с матерью пострадавшей девочки. Женщина воспитывает двоих детей, мальчика и девочку. У задержанного тоже есть ребёнок, которому исполнился 1 год.