Житель Теленешт проведёт за решёткой 30 лет за убийство соседей

Житель Теленешт проведёт за решёткой 30 лет за убийство соседей

Прокуратура Теленештского района объявила сегодня о решении, вынесенном Оргеевским районным судом в отношении одного из жителей. Мужчину  приговорили к 30 годам тюремного заключения за убийство двух соседей, у которых скрывалась его сожительница.

В результате конфликта с обвиняемым женщина сбежала к соседям. Однако преступник пришёл к ним вместе с другом следующей ночью, чтобы попытаться вернуть ее домой.

Агрессор повредил дверь соседей, что привело к ещё одному конфликту. Затем двое незваных гостей избили соседа и его сожительницу деревянным бруском. Когда преступник увидел жертв на полу без признаков жизни, он вызвал полицию.

Стоит отметить, что мужчина совершил преступление через 2 года после отбывания наказания за другое убийство. Он сразу признал свою вину в содеянном. В итоге суд Оргеева приговорил его к 30 годам лишения свободы.

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