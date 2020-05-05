Житель Теленешт, насиловавший свою 13-летнюю дочь, проведёт за решеткой 16 лет

Житель Теленешт, насиловавший свою 13-летнюю дочь, проведёт за решеткой 16 лет

Жителя Теленештского района приговорили к 16 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери и совершенные по отношению к ней развратные действия.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ, расследование началось в мае 2018 года – после того, как дядя пострадавшей уведомил о случившемся орган опеки и попечительства и правоохранительные органы. 44-летний мужчина не признал свою вину, однако прокурорам удалось доказать, что он действительно надругался над 13-летней дочерью. Мать девочки в тот момент находилась за границей.

Мужчина будет отбывать наказание в тюрьме закрытого типа.

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