Житель Сынджерейского района найден убитым посреди улицы

Житель Сынджерейского района найден убитым посреди улицы

Тело 32-летнего мужчины было обнаружено вчера на одной из улиц села Биличений Векь Сынджерейского района. Органы правопорядка установили, что погибший был ранен в область сердца.

По данным полиции, до того как произошла трагедия, мужчина потреблял спиртные напитки с двумя приятелями, пишет tvn.md. Между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой 63-летний местный житель схватил нож и нанёс им удар в область сердца жертвы.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Сынджерей Лилии Хари, органам правопорядка удалось идентифицировать и задержать подозреваемого по горячим следам. В ходе допроса мужчина признал свою вину.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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