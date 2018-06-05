Житель Суклеи нарвал букет маков, чтобы изготовить из него наркотик

Его намерения разоблачил сотрудник милиции, которому показалось подозрительным поведение неизвестного гражданина.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, инцидент произошёл в селе Фрунзе Слободзейского района.

В ходе личного досмотра у 38-летнего жителя села Суклея был обнаружен полиэтиленовый пакет с зелёной растительной массой. Содержимое напоминало мак. Мужчина пояснил, что сорвал растение на территории одного из домовладений по улице Пушкина, чтобы в далнейшем изготовить наркотическое вещество для собственного употребления.

По факту незаконного оборота наркотиков проводится проверка. В настоящее время растительная масса изъята и направлена на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД.