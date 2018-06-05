Житель Суклеи нарвал букет маков, чтобы изготовить из него наркотик

Житель Суклеи нарвал букет маков, чтобы изготовить из него наркотик

Его намерения разоблачил сотрудник милиции, которому показалось подозрительным поведение неизвестного гражданина.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, инцидент произошёл в селе Фрунзе Слободзейского района.

В ходе личного досмотра у 38-летнего жителя села Суклея был обнаружен полиэтиленовый пакет с зелёной растительной массой. Содержимое напоминало мак. Мужчина пояснил, что сорвал растение на территории одного из домовладений по улице Пушкина, чтобы в далнейшем изготовить наркотическое вещество для собственного употребления.

По факту незаконного оборота наркотиков проводится проверка. В настоящее время растительная масса изъята и направлена на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД.

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