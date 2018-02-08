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Житель Страшенского района, защищая мать, убил брата

Житель Страшенского района, защищая мать, убил брата

Трагедия произошла в селе Сирец вследствие ссоры одного из братьев с матерью.

41-летний мужчина, потеряв терпение, ударил женщину ногой. На выручку ей бросился младший 33-летний брат. Он принялся наносить агрессору удары, некоторые из которых пришлись в голову, пишет publika.md.

Увидев причиненные брату травмы, мужчина сам вызвал “скорую помощь”, однако спустя несколько дней избитый скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан на 72 часа. Если он будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

 

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