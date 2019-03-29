Житель столицы выбросил около 2 тонн строительного мусора у детской площадки: ему грозит крупный штраф (ВИДЕО)

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Житель столицы сделал в квартире ремонт, навёл там порядок, а вот строительный мусор решил выбросить во двор, прямо у детской площадки.

Ужасную картину можно наблюдать у одной из многоэтажек на столичной улице Василе Лупу. Почти две тонны мусора были складированы недалеко от детской площадки. Полиция установила личность нарушителя. Его обяжут выплатить штраф в размере 6 000 леев.

– Это говорит об отсутствии культуры. Мы не можем бороться с теми, кто не соображает, что делает, – считает соседка. – Он превратил двор в свалку. Я стараюсь убирать тут каждую бумажку и когда сегодня увидела это – схватилась за голову. Работников мало, мне приходится убирать несколько дворов, а тут такое, – рассказала другая жительница дома.

Один из соседей нарушителя рассказал, что мусор стали выносить несколько дней назад, после того, как возмущенные жильцы обратились в претуру и полицию. Власти обещают убрать незаконную свалку, на эти цели из муниципального бюджета выделят 2 000 леев.

По данным полиции, виновного предупредили о необходимости убрать строительный мусор. Эвакуация обошлась бы ему в 350 леев за час работы. Это в 17 раз меньше, чем штраф, который ему придется теперь заплатить.