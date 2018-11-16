Жителю столицы удалось вернуть деньги за некачественный матрас

Житель столицы приобрёл для своей семьи ортопедический матрас стоимостью около 7 000 леев. Через месяц мужчина обнаружил, что товар ненадлежащего качества: кровать с установленным на ней матрасом начала скрипеть. Кишинёвец обратился к экономическому агенту с просьбой заменить товар или вернуть деньги.

В установленные законом 14 календарных дней агент не смог удовлетворить требования недовольного покупателя. В результате мужчина подал жалобу в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком.

После принятия компетентными органами необходимых мер, потребитель получил возмещение в размере 7 169 леев.