Житель столицы в пьяном угаре угнал автомобиль сожительницы (ВИДЕО)

Похитил машину любовницы, сел за руль в нетрезвом виде, но не успел далеко отъехать – эта история закончилась в полиции. Речь идёт о молодом человеке, который подозревается в краже автомобиля. Инцидент произошел два дня назад, на одной из улиц в районе Буюкань.

Владелица автомобиля припарковала машину перед домом. После ссоры её сожитель взял автомобиль и уехал на нём в неизвестном направлении. Женщина немедленно сообщила о случившемся в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выследили машину, когда она проезжала по бульвару Штефана чел Маре. Водитель продолжил движение, не обращая внимания на звуковые сигналы полиции, пишет canal3.md.

В итоге полиции удалось заблокировать проезд. Во время переговоров с полицией угонщик вёл себя агрессивно, находясь в состоянии опьянения. Тест на алкоголь показал концентрацию 0,40 промилле чистого алкоголя.

На камеру подозреваемый отрицал, что угнал автомобиль своей сожительницы. Пострадавшая, в свою очередь, простила молодого человека. Тем не менее, Национальная патрульная инспекция оштрафовала горе-водителя за факт вождения автомобиля в нетрезвом виде. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы лишить нарушителя водительских прав.