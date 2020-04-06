Житель столицы украл 500 метров медного кабеля и попался в руки полиции (ВИДЕО)

Житель столицы украл 500 метров медного кабеля и попался в руки полиции (ВИДЕО)

63-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Буюканы за кражу кабеля на улице Каля Ешилор. Ранее мужчина привлекался за аналогичные правонарушения, а также за подделку официальных документов.

Полиция установила причастность мужчины как минимум к 4 случаям кражи кабеля. Подозреваемый признался, что сдавал похищенное в пункты приёма металла. В общей сложности он украл около 500 м кабеля. Материальный ущерб оценивается в 19 000 леев.

Нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев или лишение свободы на срок до 4 лет.

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